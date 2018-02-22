Sizin ofisinizde uyku odası var mı?

Şubat 22, 2018 0 Yorum 159 Okunma
Sizin ofisinizde uyku odası var mı?

Son 10 yılda ciddi bir büyüme gösteren ofis sektöründe trendler değişmeye başladı.

Arzın talebin üzerinde artması nedeniyle rekabetin keskinleşmesi inşaatçıları yeni modeller geliştirmeye zorluyor.

Yeşil bina sertifikalı, açılabilir camlı, dekorasyonlu, uyku odaları ve telefonla özel görüşme bölümleri olan ofisler giderek artıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap