Sizin ofisinizde uyku odası var mı?
Son 10 yılda ciddi bir büyüme gösteren ofis sektöründe trendler değişmeye başladı.
Arzın talebin üzerinde artması nedeniyle rekabetin keskinleşmesi inşaatçıları yeni modeller geliştirmeye zorluyor.
Yeşil bina sertifikalı, açılabilir camlı, dekorasyonlu, uyku odaları ve telefonla özel görüşme bölümleri olan ofisler giderek artıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Start up'larla işbirliğini bankacılar çok sevdi!
Sonraki haber 12 aracı kurum 58 hisse öneriyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?