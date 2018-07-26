Tüketiciye ulaşmanın yeni yolu

Temmuz 26, 2018 0 Yorum 88 Okunma
Tüketiciye ulaşmanın yeni yolu

2018 yılı sonunda 110 milyar dolar seviyesine çıkması beklenen mobil uygulama pazarı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyüyor.

50 milyondan fazla mobil uygulama kullanıcısı olan Türkiye pazarında, farklı alanlardan pek çok şirket mobil uygulamalarıyla milyonlarca tüketiciye hizmet veriyor.

Alışverişle beraber diğer temel ihtiyaçlar olan ulaşım, yemek, eğlence ve barınmanın da mobil uygulamalara geçmesi, markalara bu ihtiyaçlar etrafında lokasyon bazlı ve gerçek zamanlı iletişim yapabilme imkanını veriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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