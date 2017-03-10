Tüm şirketlere KGF teminatı fırsatı

Mart 10, 2017 0 Yorum 86 Okunma
Tüm şirketlere KGF teminatı fırsatı

Türkiye’de ihracatçı firmaların sadece yüzde 11’i KOBİ. Geriye kalan yüzde 89’u ise KOBİ dışı şirketlerden oluşuyor.

İhracatçı firmaların finansal imkanlara daha kolay erişebilmesini sağlamak amacıyla, kredi garanti fonundan çok önemli bir adım geldi.

Türk Eximbank ile yapılan işbirliği ile tüm şirketlerin kredi teminatından faydalanmasının önü açıldı.

Hazine’den verilen bu 25 milyar TL’lik destek ile yaratılacak olan kredi hacminin ise 250 milyar TL olması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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