Yaratıcı kampanya yarışı

Aralık 14, 2017 0 Yorum 177 Okunma
Yaratıcı kampanya yarışı

Markalı konut projelerinin birbiri ardına yükseldiği günümüzde metrekare fiyatlarının da yüksek olması satışlarda patinajlara neden oluyor.

Bu durum son iki yıldır markalı konut üreticilerinin proje yarışına ‘Yaratıcı kampanya’ yarışını da ekledi.

Konutta iade modeli geliştirenlerden tutun da kira garantisi verenlere, yatırımcıya kendi ödeme sistemini belirletenden 60 aya kadar sıfır faizli ödeme seçenekleri sunanlara kadar birbirinden yaratıcı kampanyalar bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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