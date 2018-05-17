Yatırım atağı
300 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen Türkiye lojistik sektörü, yeni yatırımların katkısıyla bu yıl yüzde 10 büyüme planlıyor.
Küresel ticarette yükseliş ve ihracat artışı büyümenin dinamiği olurken, sektör oyuncuları depolama alanından filoya geniş bir yelpazede yatırıma soyundu.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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