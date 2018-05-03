Yeni eğitim modelleri
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı devam etse de pek çok veli bir sonraki yıl çocuklarının hangi okula gitmesi gerektiğiyle ilgili araştırmalara başladı bile. TEOG sınavının kalkması ve bu yılın bir geçiş dönemi olması da velileri bu araştırmaya itiyor.
Bilindiği üzere yeni eğitim ve öğretim yılında adrese dayalı yerleştirme yapılacak. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi ile öğrenciler en yakın beş okuldan birini seçecek. Bir kısım okul içinse merkezi bir sınav düzenlenecek.
Böyle bir ortamda en doğru okulu seçmek için uğraşan veliler devlet okullarının yanı sıra özel okulları da değerlendiriyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Bu yıl 'kuluçka'dan 1.105 start up çıkacak
Sonraki haber 13 aracı kurum 51 hisse öneriyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?