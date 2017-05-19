Yeni projelere odaklanacak
Yaklaşık 100 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığı tahmin edilen lojistik sektörü, 2017’ye yeni projelerle girdi.
Rusya ile Türkiye arasındaki ılımlı iklim, Çin ve Türkiye arasında yapılması planlanan karayolu anlaşması gibi gündem maddelerine odaklanan sektörde şirketler, teknoloji, yeşil lojistik alanlarına yatırım yaparken yeni pazarlara açılmaya hazırlanıyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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