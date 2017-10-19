Yeni uygulamalar büyüme getirecek

Ekim 19, 2017 0 Yorum 68 Okunma
Yeni uygulamalar büyüme getirecek

Türkiye’de 301,6 milyon dolara ulaşan kurumsal yazılım pazarında en fazla büyüme üretim sektöründen geliyor.

Sektörde bulut tabanlı uygulamalar tercih edilirken İK, müşteri deneyimi, yapay zeka, chatbot gibi mobil
uygulamalar ve iş zekası dikkat çekiyor.

Şirketler rekabette öne çıkmak için yazılım yatırımlarına devam ederken, özellikle KOBİ’ler buradan Avantaj elde ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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