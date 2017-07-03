2016’da sinemadan da soğuduk!
SİNEMA SEYİRCİSİ SAYISI 2016 YILINDA YÜZDE 3,3 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.
2016 yılının ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan pek de iyi geçmediği malum. Ekonomide bir resesyonun kıyısından döndüğümüz 2016’da çok uzun yıllar sonra bir askeri darbe girişimi yaşadık ve ayrıca terörden de çok canımız yandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2016 yılına ilişkin açıklanan her gösterge bu sıkıntıların izini taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı sinema istatistikleri de aynen bunu yansıtıyor.
TÜÎK’in verilerine göre, 2016 yılında sinemaya gidenlerin sayısı 55 milyon 261 bin olarak gerçekleşti. Oysa bu sayı 2015 yılında 57 milyon 148 bini bulmuştu. Buna göre 2016 yılında sinema seyircisi sa-
yısında yüzde 3,3 düşüş yaşandı.
Türkiye’deki sinema seyircisi sayısı son yıllarda çok hızlı bir şekilde artıyordu. Daha 2005 yılında 20 milyonun altında olan sinema seyircisi sayısı 2014 yılında 50 milyonun üzerine çıkmıştı. Hatta bu durum yerli film sektörünü de canlandırmıştı.
Ancak ülkemizin sıkıntıya düştüğü son birkaç yılda bu durum değişti. Sinema seyircisi sayısındaki artış 2015 yılında ciddi ölçüde yavaşlamıştı. 2016 yılında ise düşüşe geçti.
Geçen yıl sinema seyircisi sayısının azalmasında muhtemelen ekonomik sıkıntılar yanında terör de önemli rol oynadı. Terör hem insanları bu tür etkinliklere katılmak konusunda korkutuyor hem de zaten eğlenme isteği de bırakmıyor.
Seyirci sayısındaki azalma geçen yıl gösterilen film sayısında düşüşe yol açmadı ama böyle giderse bu alanda da düşüş olabilir. Bu durum da yerli film sektörünü yeniden sıkıntıya sokabilir. Pek çok alanda olduğu gibi sinema sektörünün gelişmesi de öncelikle memlekette huzur ve güvenin sağlanmasını gerektiriyor.
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