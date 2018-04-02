2017’de işsizlik yerinde saydı
Türkiye ekonomisi 2017 yılında hızlı büyüdü ama buna rağmen geçen yıl işsizlikte gerileme olmadı. 2016 yılında işsizlik oranı yüzde 10,9’du.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) önceki hafta yayınladığı verilere göre, 2017 yılındaki işsizlik oranı da yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.
İşsiz sayısında durum daha da kötü görünüyor. 2016 yılında 3,3 milyon olan işsiz sayısı, 2017 yılında biraz daha yükselerek 3,5 milyona yaklaşmış bulunuyor. Esasında mevsimsel düzeltilmiş aylık verilere bakıldığında 2017 yılında işsizlikte epey ciddi bir düşüş görünüyor.
Mart 2016’da yüzde 9,9 olan ve Aralık 2016’da yüzde 12’ye kadar çıkan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, Aralık 2017’de tekrar yüzde 9,9’a indi.
Mart 2016’da 3 milyon olan ve Aralık 2016’da 3,7 milyona kadar çıkan mevsimsel düzeltilmiş işsiz sayısı da Aralık 2017’de 3,2 milyona geriledi.
Ancak matematiğin bir cilvesi olarak, iki yılın ortalamaları alındığında, 2017’de işsizlikte 2016’ya göre bir gerileme çıkmıyor. Sadece dört yıldır yükselişte olan işsizlik oranı bu kez yerinde saymış bulunuyor.
Ekonomide geçen yılki gibi hızlı bir büyüme olursa işsizlikte bu yıl düşüş görebiliriz. Ancak büyüme beklendiği gibi yavaşlayacak olursa işsizlikte yine yatay seyir ve hatta yeniden yükseliş bile olabilir.
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