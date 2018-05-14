2017’de yurtiçi turizm de canlandı
Önceki iki yılda gerileme eğilimde olan turizm sektörü, 2017 yılında ciddi bir toparlanma yaşamıştı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta yayınladığı hanehalkı yurtiçi turizm istatistikleri, 2017’de yurtiçi turizmde de canlanma yaşandığını gösteriyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TÜİK’in verilerine göre, 2017 yılında hanehalkları tarafından yurtiçinde 77 bin 719 seyahat gerçekleştirildi. Bu sayı önceki yıla göre yüzde 12,8’lik artışa tekabül ediyor. 2016 yılındaki seyahat sayısı 68 bin 450 olmuştu.
2017 yılındaki seyahat sayısı, bu konudaki istatistiklerin mevcut olduğu 2009 yılından bu yana görülen en yüksek sayıyı da oluşturuyor. Yani yurtiçi seyahat sayısında 2017 yılında rekor kırılmış bulunuyor.
2017 yılında seyahat harcamalarında da rekor kırıldı. Yurtiçinde seyahate çıkanlar geçen yıl 35,3 milyar TL’lik harcama yaptı. 2016 yılındaki yurtiçi seyahat harcaması 28 milyar TL düzeyindeydi.
Buna göre 2017’de seyahat harcamalarında yüzde 25,9 artış yaşandı. 2017’de ortalama tüketici enflasyonunun yüzde 11,1’i bulduğunu dikkate alsak bile, yine de yurtiçi seyahat harcamalarında yüzde 13,3 gibi yüksek bir reel artış çıkıyor.
Yurtiçi seyahat harcamaları konusundaki bir başka önemli veriyi de seyahat başına ortalama harcama oluşturuyor. 2017’de bunda da önemli bir yükseliş yaşandığı ve yüzde 11,5 artışla 410 TL’den 457 TL’ye çıktığı görülüyor.
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