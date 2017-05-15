Ailenin kararlarında hala erkek etkili
AİLEDE KARARLARIN YÜZDE 51,3’Ü ERKEK TARAFINDAN ALINIYOR.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu haftanın ilk günü olan 15 Mayıs, 1994 yılından beri “Uluslararası Aile Günü” olarak kutlanıyor. 15-21 Mayıs arası da Aile Haftası olarak belirlenmiş durumda. Bu çerçevede Türkiye İstatistik Kurumu (TÜ-İK) geçen hafta Türkiye’deki aile yapısına ilişkin bazı istatistikler yayınladı.
Bu istatistiklerde bizim dikkatimizi ailede kararları kimin aldığına ilişkin veriler çekti. Bu verilere göre ailede kararların çoğunu hala erkekler alıyor. Ancak aile kararlarında söz sahibi olmada kadınlar da erkeklere iyice yaklamış durumda. Hatta batı bölgelerinde kadınların payı erkeklerin payını aşıyor.
TÜİK, aile kararlarında erkek ve kadının payını yedi kategoride veriyor. Bunlar içinde kadının sözünün en çok ev düzeninde geçtiği görülüyor. Alışveriş ve komşularla ilişkilerde de kararları daha çok kadınlar alıyor.
Ev seçimi, çocuklar, akrabalarla ilişkiler ve tatil ve eğlence konularında ise kararları daha çok erkekler alıyor. Özellikle tatil ve eğlence kararlarında erkeğin payının yüksek olması dikkati çekiyor. Bu yedi kategorideki oranların ortalaması alındığında ise erkeklerin payı yüzde 51,3 ve kadınların payı yüzde 48,7 çıkıyor.
Bölgeler bazında bakıldığında Güneydoğu Anadolu’da erkeklerin karar almadaki payının yüzde 64,5’i bulduğu dikkati çekiyor. İstanbul’da ise erkeklerin payı yüzde 45,7’ye iniyor. Yani İstanbul’da aile kararlarını daha çok kadınlar alıyor. Kadınların payı doğudan batıya doğru gidildikçe artıyor.
Ülkemizde batı bölgeleri ekonomik açıdan daha gelişkin durumda ve buralarda kadınların ekonomiye katılımı da daha fazla. Bu durum kadınların ekonomik özgürlükleri arttıkça aile kararlarının alınmasındaki payının da arttığını ifade ediyor.
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