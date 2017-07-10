Anne olma yaşı giderek yükseliyor
ANNENİN DOĞUMDAKİ ORTALAMA YAŞI 15 YILDA 2 YAŞ ARTTI.
Bu haftaya denk gelen 11 Temmuz günü Dünya Nüfus Günü olarak kutlanacak.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Dünya Nüfus Günü’nün 2017 yılındaki temasını “Aile Planlaması” oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu çerçevede, geçen hafta aileye ilişkin bazı istatistiklerin yer aldığı bir bülten yayınladı.
Bu bültende bizim dikkatimizi anne olma yaşına ilişkin istatistikler çekti. Söz konusu istatistiklere göre, Türkiye’de anne olma yaşı giderek yükseliyor. Annenin doğumdaki ortalama yaşı daha 2001 yılında 26,2 iken 2016 yılında 28,1’e çıktı. Buna göre anne olma yaşı 15 yılda neredeyse 2 yaş artmış bulunuyor.
Tabii burada doğum yapan tüm kadınların değil sadece ilk doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı daha önemli. TÜİK’in yukarıda bahsettiğimiz haber bülteninde ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşının 2015 yılında 25,2 iken 2016 yılında 25,3’e çıktığı belirtiliyor.
Bu, Türkiye’de kadınların ilk kez 25 yaş civarında anne olduğunu gösteriyor. TÜİK’in sitesinde bu istatistiğin daha eski yıllara ilişkin verilerini bulamadık. Fakat ilk anne olma yaşının da zaman içinde yükseliş eğiliminde olduğunu tahmin etmek herhalde yanlış olmaz. 15 yıl önce ilk anne olma yaşı muhtemelen 23 yaş civarındaydı.
Anne olma yaşının yükselmesi, kadınların giderek daha fazla eğitim almasından ve de iş hayatına daha fazla katılmasından kaynaklanıyor. Bu faktörler kadınların ortalama evlenme yaşını da giderek yükseltiyor.
Evlenenler de anneliği işlerinde belli bir noktaya gelene kadar erteliyor. Bu eğilim anne olma yaşının daha uzun bir süre yükselmeye devam edeceğini düşündürüyor. Bu arada muhtemelen baba olma yaşı da giderek artış gösteriyor.
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