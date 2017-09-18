Antalya da ‘taşıt milyoneri’ oldu
ANTALYA’DAKİ MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 1 MİLYONU AŞTI.
Türkiye’de geçen haziran ayına kadar motorlu kara taşıtı sayısı 1 milyonu geçen sadece üç il vardı. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi İstanbul, Ankara ve İzmir’di. Temmuz ayında ise bu “taşıt milyonerleri”nin arasına yeni bir il daha katıldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
O da Antalya oldu. Antalya’da haziran ayında 995 bin 799 olan motorlu kara taşıtı sayısı temmuz ayında 1 milyon 830’a çıktı. Böylece Antalya Türkiye’nin dördüncü “taşıt milyoneri” ili olmayı başardı.
Antalya’daki motorlu kara taşıtlarının 464 binini otomobil oluşturuyor. Bu ildeki motorlu kara taşıtlarında ikinci sırayı ise 267 bin ile motosiklet alıyor. Antalya’nın taşıt sayısında milyonerliğe taşınmasında da motosiklet sahipliğinin yüksek olmasının önemli bir etkisi var.
Antalya, Türkiye’de İstanbul’dan sonra en çok motosiklete sahip ikinci il durumunda. Ancak İstanbul’daki 285 bin motosiklet bu ildeki taşıt sayısının sadece yüzde 7’sini oluştururken, Antalya’da ise bu oran yüzde 27’yi buluyor.
Türkiye’nin bundan sonraki “taşıt milyoneri” olmaya en yakın il ise Bursa gibi görünüyor. Çünkü motorlu kara taşıtı sayısında beşinci sırada yaklaşık 822 bin taşıt ile Bursa yer alıyor. Bursa ile altıncı sıradaki Konya arasında ise epey fark var.
Konya’da şu anda yaklaşık 696 bin motorlu kara taşıtı bulunuyor. Ancak Bursa’nın taşıt milyoneri iller arasına katılması üç yıldan fazla süreceğe benziyor. Bursa’da temmuz ayı itibariyle son bir yıllık dönemde motorlu kara taşıtı sayısı ayda ortalama 4 bin 738 adet artış gösterdi.
Bu ortalama ile Bursa’da-ki motorlu kara taşıtı sayısının 1 milyonu aşması için 38 aya ihtiyaç olduğu hesaplanıyor.
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