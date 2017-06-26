Bayramda trafiğe dikkat edin!
KARAYOLLARINDAKİ TRAFİK KAZALARI YAZ AYLARINDA SIKLAŞIYOR.
Bu haftaki dergimiz Ramazan Bayramı’nın ilk günü piyasaya çıkacak. Bayram öncesinde ise milyonlarca kişi memleketlerine ya da tatil yörelerine akmış olacak. Hafta içinde bunun bir de geri dönüşü yaşanacak.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yoğunluk da doğal olarak trafik kazalarına davetiye çıkaracak. Muhtemelen gazetelerde yine bayramda yolların nasıl kan gölüne döndüğüne ilişkin haberler yer alacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bayram öncesinde 2016 yılı trafik kaza istatistiklerini yayınladı. Bu istatistiklere göre geçen yıl trafik kazası sayısı yüzde 10 düşüşle 1 milyon 313 binden 1 milyon 182 bine indi. Fakat ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 1,2 artışla 183 binden 185 bine çıktı.
Bu kazalarda 7 bin 300 kişi ölürken 304 bin kişi de yaralandı. Biz bayramların trafik kazası sayısını nasıl etkilediğini anlayabilmek için kazaların aylara göre dağılımına baktık. Burada sadece ölümlü ve yaralanmalı kazaların aylara göre dağılımını bulabildik.
Bu veriler son iki yılda en fazla kazanın temmuz ayında gerçekleştiğini gösteriyor. Son iki yılda Ramazan Bayramı temmuz ayına denk geldiği için de bu durum ilk bakışta bayramdan kaynaklanmış gibi görünüyor.
Ancak bayramların kış aylarına geldiği daha eski yıllara ilişkin veriler de en çok kazanın yaz aylarında olduğunu gösteriyor. Bu da trafik kazalarını bayramlardan çok turizm sezonunun yoğunluğunun etkilediğini düşündürüyor.
Elbette yine de bayram süresince trafikte dikkatli olmakta fayda var. Çünkü turizm sezonunun yoğun olduğu bir dönemde bir de bayram trafiğinin devreye girmesi kaza riskini daha da arttırabilir.
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