Bitkisel üretimde tahminler parlak değil
TAHMİNLERE GÖRE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ ARTIŞ YAVAŞ OLACAK.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılki bitkisel üretime ilişkin ikinci tahmin sonuçlarını geçen hafta açıkladı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
Bu sonuçları şöyle değerlendirmek mümkün:
• Türkiye’de tarımsal üretimin en önemli boyutunu oluşturan bitkisel üretimin düzeyi yılda üç kez yapılan tahminlerle belirleniyor. İkinci tahmin sonuçları, mayıs ayında yayınlanan ilk tahminlerden çok farklı değil. Ürün grupları bazında farklılıklar olsa da toplamda ilk tahminlerdeki gibi yine yüzde 4 artış bekleniyor. Bu orandaki artış da tarımsal üretim için çok iyi bir sonuca işaret etmiyor. Bitkisel üretimdeki artışın yüzde 1,9’da kaldığı geçen yıl tarımsal üretim yüzde 2,6 düşmüştü. Bitkisel üretimdeki artış gerçekten yüzde 4’te kalırsa tarımsal üretimde bu yıl da parlak bir tablo ortaya çıkmayabilir.
• İkinci tahmin sonuçlarına göre, tahıl rekoltesi bu yıl yüzde 3,3 artacak. İlk tahminlerde tahıl rekoltesinde yüzde 4,4 artış öngörülmüştü. Ancak yaz aylarında yapılan gözlemler sonucunda tahıllarda durumun sanıldığı kadar
iyi olmadığı anlaşılmış gibi görünüyor.
• Tarla ürünlerinde de benzer bir durum söz konusu. İlk tahminlerde tarla ürünlerinde yüzde 4,4 artış beklentisi vardı. Şimdi ise bu ürünlerde yüzde 3,1 artış bekleniyor.
• Sebze rekoltesinde ise ilk tahminlere göre iyileşme var. İlk tahminler sebze üretiminin yerinde sayacağını gösteriyordu. Şimdi ise sebze üretiminin yüzde 1,9 artacağı öngörülüyor.
• Meyve rekoltesinde de ikinci tahminler daha iyi. İlk tahminlerde meyve üretiminin yüzde 9,7 artacağı beklentisi vardı. İkinci tahmin sonuçlarında ise bu oran yüzde 10,7’ye yükseldi.
• İlk tahminlerde yüzde 3,7 olarak öngörülen yaş çay yaprağındaki rekolte düşüşünün ise şimdi yüzde 7,4’ü bulacağı öngörülüyor.
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