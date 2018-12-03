Bu güvenle yatırım seferberliği çok zor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı Ekonomik Güven Endeksi kasım ayında 73,7 değerini aldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu değer ekim ayına göre 6,2 puanlık artışa tekabül ediyor ve bu da önceki üç aydaki hızlı düşüşten sonra bir toparlanmaya işaret ediyor.
Ancak hala 100’ün çok altında bulunması iktisadi birimlerin ekonominin geleceği konusunda oldukça kötümser oldukları anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tay-yip Erdoğan, geçen hafta, aralık ayında yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatacaklarını açıklamıştı.
Hükümetin bu amaçla ne yapacağını henüz bilmiyoruz ama muhtemelen vergi indirimi gibi bazı teşvik tedbirlerini içerecektir.
Ancak ekonominin geleceğine güvenin bu kadar zayıf olduğu bir ortamda bu tür teşvik tedbirleriyle yatırımların canlanmasını sağlamak çok zor görünüyor.
Yatırımlarda bir canlanma olabilmesi ve dolayısıyla istihdamın artabilmesi için öncelikle geleceğe güvenin yeniden sağlanması gerekiyor. Bize kalırsa bunun yolu da geniş kapsamlı bir istikrar programından geçiyor.
TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi’ni, Tüketici Güven Endeksi, Reel Kesim Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi ve İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nden oluşturuyor.
Kasım ayında bunların ilk dördünde yükseliş yaşanırken sonuncusu olan İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nde ise düşüş devam etti.
Üstelik bunlar içinde en düşük değere de İnşaat Sektörü Güven Endeksi sahip. Bu da inşaat sektöründeki durumun epey vahim olduğunu düşündürüyor.
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