Bütçe 2017’ye çok iyi girdi
OCAK AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDE 11,4 MİLYAR TL FAZLA VAR.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Hükümet ocak ayında merkezi yönetim bütçesinden 47,4 milyar TL’ye yakın harcama yaparken, 58,8 milyar TL’lik de gelir tahsil etti. Böylece ortaya 11,4 milyar TL’lik fazla çıktı.
Merkezi yönetim bütçesi geçen yılın ilk ayında da fazla vermişti ama o zamanki fazla bu kadar büyük değildi.
Geçen yılın ocak ayında bütçeden 42,5 milyar TL’lik harcama yapılırken 46,7 milyar TL’lik de gelir tahsil edilmişti. Böylece ortaya 4,2 milyar TL’lik fazla çıkmıştı. Bu yılın ilk ayındaki fazla bunun yüzde 172,3 daha üzerinde bulunuyor.
Merkezi yönetim bütçesindeki bu olağanüstü fazlanın nedenlerine bakıldığında öncelikle vergi dışı gelirlerdeki yüzde 47,2’lik artış dikkati çekiyor. Geçen yılın ocak ayında 7 milyar TL olan vergi dışı gelirler bu yılın aynı ayında 10,4 milyar TL’yi buldu.
Bu da büyük ölçüde özelleştirmeden elde edilen gelirlerden kaynaklanı-yor. Ocak ayında vergi gelirlerinde yaşanan yüzde 22’lik artış da dikkat çekici.
Geçen yılın ocak ayında 39,7 milyar TL olan vergi tahsilatı, bu yılın aynı ayında 48,4 milyar TL’yi bulmuş durumda. Bu ise büyük ölçüde vergilere yapılan zamlardan kaynaklanmışa benziyor.
Bütçenin yıla iyi girmesi elbette güzel ama daha önemli olanı yılı iyi bitirebilmesi. Bütçe her yıl genelde yıl içinde iyi seyrediyor ama yılın son ayında açıkta patlama yaşanıyor.
Örneğin geçen yılın ilk 11 ayında bütçede sadece 2,1 milyar TL’lik açık varken aralık ayında yaşanan patlamayla yıllık açık 29,3 milyar TL’yi bulmuştu. Muhtemelen bu yıl da aynı şey yaşanacak.
Bu yılki bütçe açığı hedefi 46,9 milyar TL ve bunun büyük bölümünün aralık ayında gerçekleşeceğini şimdiden söyleyebiliriz.
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