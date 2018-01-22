Bütçe 2017’yi beklenenden iyi kapattı
Merkezi yönetim bütçesi 2017’yi 47,4 milyar TL açıkla kapattı. Bütçe 2016’da 29,9 milyar TL açık vermişti. Buna göre 2017’de bütçe açığında yüzde 58,3 artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
2017’de bütçe harcamaları yüzde 16 artarken bütçe gelirleri yüzde 13,8 artış gösterdi. Esasında 2017’de vergi gelirlerindeki artış yüzde 16,8’i buldu ama vergi dışı gelirlerin yüzde 0,9 düşmesi toplam gelirlerdeki artışı aşağı çekti.
Her ne kadar bütçe açığında ciddi bir yükseliş yaşanmış olsa da, yıl içindeki seyir dikkate alınırsa, 2017’yi yine de iyi kapattık sayılır. Yılın ortalarına kadar bütçede durum çok daha kötüydü.
Yıllık bazdaki bütçe açığı ağustos ayında 60 milyar TL’yi bulmuş ve rekor kırmıştı. Bu nedenle 20182020 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hazırlanırken hükümet de 2017 yılı bütçe açığı için 61,7 milyar TL’lik tahmin yapmıştı.
Ancak son dört ayda bütçede işler daha yolunda gitti ve 2017 yılı en baştaki 46,9 milyar TL’lik hedefe yakın bir bütçe açığıyla kapandı.
Burada özellikle büyük bütçe açıkları görmeye alışık olduğumuz aralık ayında 2016’dan yüzde 24,9 daha az bütçe açığı çıkması dikkat çekti.
2017’deki bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,5 dolayında çıkacak gibi görünüyor. Bu oran 2016’da yüzde 1,1’di. OVP’ye göre 2018’de ise bütçe açığı 65,9 milyar TL ve bunun milli gelire oranı da yüzde 1,9 olacak.
Bu oranların her üçünün de bu alandaki uluslararası bir ölçüt olan yüzde 3’lük Maastricht kriterinin altında olduğunu belirtelim.
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