Bütçe açığı yükseklerde geziyor
Merkezi yönetim bütçesi mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla verdi. Ancak geçen yılın mayıs ayında bütçede bundan çok daha büyük ve 6,4 milyar TL’lik fazla vardı. Yani mayıs ayında bütçede iyileşme değil kötüleşme var.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yılın ilk beş ayı itibariyle de bütçede geçen yıla göre kötüleşme söz konusu. 2017’nin ilk beş ayında bütçede 11,5 milyar TL açık vardı.
Bu yılın aynı dönemindeki bütçe açığı ise 20,5 milyar TL’yi buldu. Buna göre ilk beş ayda bütçe açığında yaşanan artış yüzde 78,1 olarak hesaplanıyor. Esasında bütçenin gelir tarafında durum çok da fena değil.
İlk beş ayda vergi gelirleri yüzde 20,2, toplam gelirler ise yüzde 18,3 arttı. Bu oranların ikisi de enflasyonun üzerinde olduğuna göre gelirlerde reel olarak da artış var.
Ancak gelirlerdeki artış harcamalardaki artışın gerisinde kalıyor. İlk beş ayda faiz dışı harcamalar yüzde 20,8, toplam harcamalar ise yüzde 20,9 artış gösterdi.
Erken seçim kararıyla bütçede kesenin ağzı iyice açıldığı için mayıs ayında bütçe harcamalarındaki artış yüzde 31,7’ye kadar çıktı. Harcamalarda bu kadar yüksek artış yaşanınca doğal olarak bütçenin iki yakası bir araya gelemiyor.
Yıllık bazdaki bütçe açığı geçen yılın ağustos ayında 60 milyar TL’yi bulmuş ve bu açıdan rekor kırılmıştı. Yıllık bütçe açığı daha sonra biraz gerilese de bu rekor seviyeden çok da uzaklaşamadı.
Mayıs ayı itibariyle yıllık bazdaki bütçe açığı 56,3 milyar TL’yi buluyor. Maalesef gidişat bu yıl rekorun yeniden kırılması ihtimali bulunduğunu da gösteriyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?