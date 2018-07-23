Bütçe açığında yeni rekor
Merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 25,6 milyar TL açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki bütçe açığı bundan çok daha düşük ve 13,7 milyar TL düzeyindeydi. Buna göre bütçe açığı haziran ayında yıllık bazda yüzde 86,5 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna da seçim ekonomisi uygulamalarının da etkisiyle harcamalardaki yıllık artış yüzde 33,8’i bulurken gelirlerdeki yıllık artışın yüzde 17,3’te kalması neden oldu.
Merkezi yönetim bütçesinde yılın ilk altı ayına ilişkin bilanço da çok kötü görünüyor. İlk altı aydaki bütçe açığı da geçen yılki seviyesini yüzde 82,6 gibi çok yüksek bir oranda aşıyor.
Geçen yılın ilk yarısında 25,2 milyar TL olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde 46,1 milyar TL’yi buldu. Buna da gelirler yüzde 18,2 gibi normal bir tempoda artış gösterirken, seçim ekonomisi uygulamalarının da etkisiyle harcamalardaki artışın yüzde 23,2’yi bulması neden oldu.
Yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe dengesinin bile açık verdiği dikkati çekiyor. Haziran ayında son 12 aylık dönemdeki yani yıllık bazdaki bütçe açığı ise 68,2 milyar TL’yi buldu ve cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
Bu alandaki eski rekor da daha çok yakın bir zamanda, 60 milyar TL ile geçen yılın ağustos ayında kırılmıştı. Bütçede disipline bir an önce geri dönülmezse önümüzdeki aylarda açıkta yeni rekorlar da görebiliriz.
Bunun da Hazine’nin daha fazla borçlanmasına neden olması nedeniyle faizlerde ve dolayısıyla ekonomide olumsuz etkilerine şahit olabiliriz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?