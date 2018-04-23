Bütçe alarm vermeyi sürdürüyor
Merkezi yönetim bütçesi mart ayında 20,2 milyar TL açık verdi. Bu açık geçen yılın aynı ayındaki açığın yüzde 3,6 üzerinde bulunuyor. Merkezi yönetim bütçesi geçen yıl mart ayında 19,5 milyar TL açık vermişti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bütçede ilk üç aya ilişkin tablo mart ayına ilişkin olandan biraz daha bozuk. Bütçenin ocak-mart döneminde verdiği açık 20,4 milyar TL düzeyinde bulunuyor ve geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yüzde 36,9 aşıyor.
Geçen yılın ocak-mart döneminde bütçe açığı 14,9 milyar TL idi. Bu yıl ilk çeyrekte bütçe gelirlerindeki artış harcamalardaki artışın gerisinde kalınca bütçe açığının yükselmesi de kaçınılmaz oldu.
İlk çeyrekte bütçe gelirlerindeki artış yüzde 15,7 olurken harcamalardaki artış ise yüzde 17,7’yi buldu. Bu dönemde gelirlerdeki artışı vergi dışı gelirlerin düşüş göstermesi aşağı çekerken, harcamalardaki artışta ise sermaye giderleri, sermaye transferleri ve faiz ödemelerindeki yükseliş etkili oldu.
Geçen yıl hükümetin ekonomiye verdiği destek bütçe açığının patlamasına neden olmuştu. 2016 yılında 29,9 milyar TL olan bütçe açığı 2017 yılında 47,4 milyar TL’ye yükselmişti.
Mart ayında ise yıllık bazda 52,9 milyar TL seviyesine kadar çıktı. Bütçe açığının daha da yükselmesi ekonomiye destek değil köstek olmasına yol açabilir. Hükümetin geçen hafta erken seçim kararı almasının bir nedenini de herhalde bütçedeki bu durum oluşturuyor.
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