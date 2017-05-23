Bütçede durum geçen yıldan çok kötü
GEÇEN YIL İLK DÖRT AYDA FAZLA VEREN BÜTÇEDE BU YIL AÇIK VAR.
Merkezi yönetim bütçesi nisan ayında 3 milyar TL’ye yakın açık verdi. Oysa geçen yıl nisan ayında bütçede 5,4 milyar TL’lik fazla vardı. Bütçede ilk dört aya ilişkin verilerde de benzer bir durum söz konusu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yılın ilk dört ayında bütçede 17,9 milyar TL’lik açık ortaya çıktı. Oysa geçen yılın aynı döneminde bütçede 5,4 milyar TL’lik fazla bulunuyordu.
Bütçede durumun bu yıl geçen yıldan çok kötü olmasının temel nedeni, hükümetin ekonomideki durgunluk ve nisan ayında yapılan referandum nedeniyle kesenin ağzını iyice açması gibi görünüyor. Nitekim ilk dört ayda faiz dışı harcamalarda yaşanan artış yüzde 23,4 olarak gerçekleşti.
Faiz dışı harcamalar içinde en yüklü kalem olan cari transferlerdeki artış ise yüzde 34,9’u buluyor. Öte yandan bu yıl faiz ödemelerinde yaşanan yükseliş ve vergi dışı gelirlerde görülen düşüş de bütçeyi zorluyor.
Bu arada nisan ayı itibariyle son 12 aydaki yani yıllık bazdaki bütçe açığı ise 52,5 milyar TL’ye ulaştı. Yıllık bütçe açı-ğı mart ayında 44,2 milyar TL düzeyindeydi. Yıllık bütçe açığı böylece 20082009 resesyonu sırasında gördüğümüz düzeyleri tekrar görmüş oldu. Hükümet o resesyon sırasında da bütçede kesenin ağzını iyice açmış ve bu da bütçe açığının bir ara 55 milyar TL’nin üzerine kadar çıkmasına yol açmıştı.
Yıllık bütçe açığının şu anda geldiği düzey hükümetin bu yıl sonuna ilişkin hedefini de epey aşıyor. 2017 yılı bütçesinde öngörülen açık tutarı 46,9 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Buna göre yıl sonunda bütçe açığı hedefinin tutabilmesi için önümüzdeki aylarda ciddi bir toparlanma görmemiz gerekiyor. Bu durum hükümetin kemerleri biraz sıkmaya başlamasına neden olabilir.
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