Bütçede durum hiç iyi değil
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (HMB) verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 5,4 milyar TL açık verdi. Bütçe geçen yılın aynı ayında 3,3 milyar TL açık vermişti. Buna göre ekim ayında bütçe açığı yıllık bazda yüzde 60,8 artış gösterdi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yılın ilk 10 ayına ilişkin verilere bakıldığında da bütçede durumun hiç iyi olmadığı görülüyor. Bütçe açığında ocak-ekim döneminde yaşanan artış daha yüksek ve yüzde 77,7 olarak hesaplanıyor.
Geçen yılın ocak-ekim dönemindeki bütçe açığı 35 milyar TL idi. Bu yılın aynı dönemindeki bütçe açığı ise 62,1 milyar TL’yi buluyor. Öte yandan yıllık bazdaki bütçe açığında ise ekim ayında yeni bir rekor kırılmış bulunuyor.
Eylül ayında 72,9 milyar TL olan yıllık bütçe açığı ekim ayında 74,9 milyar TL’ye yükseldi. Bu da daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir bütçe açığına işaret ediyor.
Bütçedeki bu olumsuz gelişmeler, harcamalara bir türlü gem vurulamazken gelirlerdeki artışın ise yavaşlamasından kaynaklanıyor. Vergi gelirleri ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 6,5 artış gösterebildi.
Ekonomideki yavaşlama yüzünden önümüzdeki aylarda da vergi gelirlerindeki artış pek yüksek olmayacağa benziyor. Çünkü Türkiye’de vergi gelirlerinin çoğu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilere dayanıyor.
İç talepteki daralma yüzünden mal ve hizmetlerin satışı azalınca doğal olarak bunlardan elde edilen vergi gelirleri de azalıyor. Bunun üzerine kasım ve aralık aylarında bir de vergi indirimlerine gidildi.
Hal böyleyken bütçe açığındaki artış devam edecek ve 2018 yılı rekor bir açıkla kapanacak gibi görünüyor.
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