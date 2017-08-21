Bütçede işler hala kötü gidiyor
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YEDİ AYDA 24,3 MİLYAR TL AÇIK VERDİ.
Bütçe açığı haziran ayında yıllık bazda 55,6 milyar TL’ye ulaşmış ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Temmuz ayında bütçe dengesinde geçen yıla göre bir miktar iyileşme yaşanınca yıllık bazdaki açık bu rekor seviyeden biraz uzaklaştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ancak durum hala çok kötü görünüyor. Yıllık bazdaki bütçe açığı temmuz ayında 54,8 milyar TL’ye indi. Bu da tarihsel seviyelere göre çok büyük bir bütçe açığı oluşturuyor.
Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi temmuz ayında 926 milyon TL gibi çok da büyük olmayan bir fazla verdi. Geçen yılın aynı ayında da bütçede fazla vardı ama bu fazla daha da düşük ve 129 milyon TL düzeyindeydi.
İşte bu yıl temmuz ayında bütçenin geçen yıldan bir miktar daha büyük bir fazla vermesi yıllık bazdaki bütçe açığının haziran ayındaki rekor seviyenin biraz altına inmesini sağladı.
Ancak temmuz ayında yaşanan bu küçük düzeltmeye karşın ocak ayından bu yanaki kümülatif duruma bakarsak bu yıl bütçede işlerin çok kötü gittiğini görüyoruz. Bu yılın ocak-temmuz döneminde bütçe dengesi 24,3 milyar TL açık verdi. Oysa geçen yılın aynı döneminde bütçe 1,3 milyar TL fazla vermişti.
Uzun süredir de yılın büyük bölümünde bütçede işlerin iyi gitmesine ve son birkaç aydaki gelişmelerle yılın açıkla kapanmasına alışmıştık. Bu yıl ise ekonomiyi resesyonun kıyısından uzaklaştırmak ve nisan ayında yapılan anayasa referandumunda oy desteğini arttırmak için hükümet kesenin ağzını iyice açınca yılın şu ana kadarki bölümünde bütçede işler kötü gitti.
Bir de yılın son aylarında geleneksel açıkların devreye gireceğini düşününce, 2017 yılının dev bir bütçe açığıyla kapanacağını tahmin etmek zor değil.
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