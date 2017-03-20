Cari açık 2017’ye yükselişle girdi
YILLIK CARİ AÇIK OCAK AYINDA 33,2 MİLYAR DOLARA ÇIKTI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler dengesi ocak ayında 2,8 milyar dolara yakın açık verdi. Geçen yılın aynı ayındak, cari açık 2,2 milyar dolardı. Buna göre ocak ayında cari açık yıllık bazda yüzde 25,5 artış gösterdi.
Aylık cari açıktaki bu artış elbette yıllık cari açıkta da yükseliş getirdi. 2016’yı 32,6 milyar dolar düzeyinde kapatan yıllık cari açık, 2017’nin ilk ayında 33,2 milyar dolara yükseldi.
Ekonomideki durgunluğa rağmen cari açıkta geçen yılın ortalarında bir yükseliş başlamış ama bu yükseliş yılın son iki ayında durmuştu. Yıllık cari açık kasım ayında yerinde sayarken aralık ayında ise bir miktar düşmüştü. Ancak bu düşüşün geçici olduğu belliydi.
Ocak ayında cari açığın yeniden yükselişe geçeceğini, bu aya ilişkin dış ticaret verileri daha şubat ayı başında belli etmişti. Hatırlarsanız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) ocak ayı verilerinde dış ticaret açığının yüzde 6,3 arttığını görünce, bu ayda cari açıkta yükselişin yeniden başlamış olabileceğini bu sayfalarda yazmıştık.
Yine aynı veriler, cari açıkta ocak ayında tekrar başlayan yükselişin şubat ayında da devam ettiği sinyalini veriyor. GTB’nin verilerine göre şubat ayında dış ticaret açığı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3’lük artışa işaret ediyor.
Türkiye’nin cari işlemler dengesinin büyük bölümü mal dış ticaretinden oluştuğu için, dış ticaret açığındaki artış genelde cari açığa da aynen yansıyor. Bu nedenle cari açıkta ocak ayında tekrar başlayan yükselişin şubat ayında da sürdüğünü tahmin ediyoruz.
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