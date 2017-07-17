Cari açık altınla yükseliyor
CARİ AÇIK 2,1 MİLYAR DOLAR ARTARKEN, ALTIN HARİÇ AÇIK YERİNDE SAYDI.
Türkiye’nin cari işlemler dengesi mayıs ayında 5,2 milyar dolar açık verdi. Bu tutar geçen yılın aynı ayındaki cari açığı 2,1 milyar dolar aşıyor. Geçen yılın mayıs ayındaki cari açık 3,1 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mayıs ayındaki cari açık geçen yılki seviyesini aşınca aynı ay itibariyle yıllık cari açıkta da yükseliş yaşandı. Nisan ayında 33,2 milyar dolar düzeyinde bulunan yıllık cari açık, mayıs ayında 35,3 milyar dolara çıktı.
Yıllık cari açık geçen yılın ekim ayından bu yana 33 milyar dolar civarında seyrediyordu. Mayıs ayındaki yükselişle birlikte yedi ay süren bu yatay seyir eğilimi son buldu.
Bu yatay seyir eğilimine son veren gelişme ise altın dış ticaretindeki gelişmeler oldu. Son aylarda altın ithalatının yeniden tırmanışa geçmesi cari açığa olumsuz yansıdı.
Nitekim son iki ayda cari açık yükselirken altın hariç cari açığın yerinde saydığı görülüyor. Mart ayında 31,6 milyar dolara gerileyen altın hariç yıllık cari açık nisan ve mayıs aylarında da buna yakın gerçekleşti. Altın hariç cari açık nisan ayında 31,8 ve mayıs ayında ise 31,9 milyar dolar oldu.
Cari açıkta mayıs ayında ciddi bir yükseliş yaşanacağını ve bunun da altın etkisiyle gerçekleşeceğini bu aya ilişkin dış ticaret verilerinde görmüş ve sizi haberdar etmiştik (bkz. İthalat mayıs ayında patladı, Ekonomist, Sayı 2017/23, 4 Haziran 2017).
Geçen hafta yazdığımız gibi, haziran ayı dış ticaret verileri ise bu ayda cari açıktaki yükselişin durduğuna işaret ediyor. Ancak bunda bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin temmuz ayından haziran ayına kaymasının etkisi var.
Temmuz ayında dış ticaret açığının ve dolayısıyla cari açığın tekrar yükselişe geçmesi ihtimali bulunuyor.
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