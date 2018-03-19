Cari açık çok hızlı yükseliyor
Türkiye’nin cari işlemler dengesi ocak ayında 7,1 milyar dolar açık verdi. Oysa geçen yılın aynı ayında sadece 2,3 milyar dolarlık cari açık vardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ocak ayında cari açık geçen yılki seviyesini üçe katlayınca yıllık cari açıkta da büyük bir yükseliş yaşandı.
2017’yi 47,2 milyar dolar düzeyinde kapatan yıllık cari açık, 2018’in ilk ayında 51,6 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta geçen yılın bahar aylarından bu yana hızlı bir yükseliş var.
Geçen yılın ilk aylarında 34 milyar dolar civarında seyreden yıllık cari açık mayıs ayında yükselmeye başlamıştı. Bu yükseliş 2017’nin son aylarında hızlanmıştı. Cari açık 2018’e ise biraz daha hızlanarak giriş yaptı.
Cari açıktaki yükselişin üç nedeni var. Birinci neden, geçen yıl ekonomide yaşanan toparlanmayla ithalatın yeniden artmaya başlaması. İkinci neden, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının yükselişe geçmesiyle ithalat faturasının kabarması.
Üçüncü nedeni ise altın ithalatındaki sırrı tam da çözülemeyen tırmanış oluşturuyor. Cari açıkta 2010-2011 döneminden bu yana bu kadar hızlı bir yükseliş görmemiştik.
Cari açık her zaman Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olduğu için bu yükseliş endişe yaratıyor. 2010-2011 dönemindeki yükseliş ekonomide frene basılmasıyla bir krize yol açmadan atlatılmıştı. Ekonomide yine frene basma zamanı geldi gibi görünüyor.
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