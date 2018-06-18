Cari açık nisan ayında da yükseldi
Ekonomide son üç çeyrekte görülen hızlı büyümenin faturasının önemli bir bölümü de cari açığa çıkmış, geçen yılın ikinci çeyreğinde 35,1 milyar dolar olan yıllık cari açık bu yılın ilk çeyreğinde 55,4 milyar dolara ulaşmıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu dönemde yıllık cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı da yüzde 4,2’den yüzde 6,3’e çıkmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta açıkladığı veriler, cari açıktaki bu yükselişin nisan ayında da sürdüğünü gösteriyor.
Bu verilere göre cari işlemler dengesi nisan ayında 5,4 milyar dolarlık açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık bundan çok daha düşük ve 3,7 milyar dolardı. Hal böyle olunca nisan ayında yıllık cari açık da yükseldi ve 57,1 milyar dolara çıktı.
Nisan ayında yıllık cari açığın GSYH’ye oranının da bir miktar daha yükseldiğini ve yüzde 6,4 dolayına çıktığını tahmin ediyoruz. Bu arada nisan ayında altın hariç cari açıktaki yükselişin de devam ettiğini belirtelim.
Ancak ikinci çeyrekte ekonomiden gelen yavaşlama sinyalleriyle birlikte cari açıktaki bu yükselişin sonuna gelmiş olabiliriz. Nitekim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) geçen hafta açıkladığı mayıs ayı dış ticaret verileri de bu yönde sinyal veriyor.
GTB’nin verilerine göre mayıs ayında dış ticaret açığındaki yıllık artış iyice yavaşladı ve yüzde 5,4’e düştü. Bu durum mayıs ayı verileri açıklandığında cari açıktaki yükselişin de yavaşladığını ve hatta durduğunu görebileceğimizi düşündürüyor.
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