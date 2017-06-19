Cari açık yeniden yükselişte
YILLIK CARİ AÇIK NİSAN AYINDA 0,5 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GÖSTERDİ.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler dengesi nisan ayında 3,6 milyar dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık 3,1 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yıl nisan ayındaki açık 0,5 milyar dolar daha yüksek olunca yıllık cari açık da aynı miktarda yükseldi. Mart ayında 32,7 milyar dolar olan yıllık cari açık nisan ayında 33,2 milyar dolara çıktı.
Yıllık cari açık geçen yılın ekim ayından bu yana 33 milyar dolar dolayında seyrediyor. Ancak bu paralel seyir ekonomideki gelişmelerden ziyade altın dış ticaretinden kaynaklanıyor. Altın hariç cari açık aynı dönemde 36 milyar dolar civarından 31 milyar dolar civarına indi.
Bu da ekonomideki yavaş büyüme eğilimiyle daha uyumlu görünüyor. Her ne kadar bu yıl ilk çeyrekte ekonomi yüzde 5 büyümüş olsa da geçici faktörlerden kaynaklanan bu büyüme ithalata gaz verici bir büyüme olmadı. Türkiye’de büyüme gerçekten hızlandığında mutlaka cari açık da yükseliyor.
Nisan ayında tekrar yükseliş gösteren cari açıkta mayıs ayında muhtemelen çok daha fazla artış çıkacak. Bu da yedi aylık yatay seyir eğilimine son verecek. Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verileri mayıs ayında dış ticaret açığının yüzde 49,5 arttığını gösteriyor.
Dış ticaret açığındaki bu sıçrama mutlaka cari açığa da yansıyacak. Ancak bu artış da daha çok altın dış ticareti kaynaklı olacak. Çünkü GTB’nin verilerinde mayıs ayında dış ticaret açığında yaşanan artışın büyük bölümünün altın ithalatındaki yükselişten kaynaklandığını da görmüştük.
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