Cari açıkta düşüş başladı
Türkiye’nin cari işlemler dengesi haziran ayında 3 milyar dolar açık verdi. Bu tutar geçen yılın aynı ayındaki cari açığın yüzde 21,6 altında kalıyor. Geçen yılın haziran ayındaki cari açık 3,8 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Haziran ayında cari açık geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin altında çıkınca yıllık bazdaki cari açıkta da gerileme yaşandı. Mayıs ayında 58,2 milyar dolar olan yıllık cari açık haziran ayında 57,4 milyar dolara indi. Böylece cari açık dokuz aylık bir aradan sonra düşüş gösterdi.
Haziran ayında cari açığın düşüş göstermesi bizim için sürpriz olmadı. Çünkü temmuz ayı başında Ticaret Bakanlığı haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini yayınladığı zaman bunun olabileceğini görmüş ve bu köşede de yazmıştık (bkz. Dış ticarette durgunluk sinyalleri var, Ekonomist, Sayı 2017/27, 8 Temmuz 2018).
Haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 8,9 düşmesi bu ayda cari açıkta da düşüş çıkacağının sinyalini vermişti. Bu düşüşün devamı da gelecek gibi görünüyor.
Geçen hafta bu sayfalarda yazdığımız gibi, Ticaret Bakanlığı’nın temmuz ayı dış ticaret verileri, cari açıktaki düşüşün bu ayda da devam ettiğine işaret ediyor.
Çünkü temmuz ayında dış ticaret açığında yüzde 32,4 gerileme yaşanmış bulunuyor. Son bir yıldır endişe yaratan cari açık artık gündemimizden çıkacağa benziyor. Ancak onun yerini alacak tartışma daha vahim bir konu üzerine olacak. Çünkü ekonomi bir resesyona doğru gidiyor gibi görünüyor.
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