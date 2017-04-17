Cari açıkta yükseliş sürüyor
YILLIK CARİ AÇIK ŞUBAT AYINDA 33,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin cari işlemler dengesi şubat ayında 2,5 milyar dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık yaklaşık 2 milyar dolar düzeyindeydi. Bu yıl şubat ayındaki cari açık 0,5 milyar dolar daha yüksek olunca, aynı ayda yıllık cari açık da o kadar yükseldi.
Ocak ayında 33,2 milyar dolar olan yıllık cari açık, şubat ayında 33,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın son ayında düşüş gösteren cari açık 2017 yılına yükselişle girmişti. Bu yükseliş şubat ayında da devam etti. Esasında bunun böyle olaca-ğı belliydi.
Şubat ayında dış ticaret açığında yaşanan yükseliş bu yönde sinyal vermişti. Bu sinyali mart ayı başında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) şubat ayı dış ticaret verilerinde görmüş ve burada da yazmıştık. Gerçekleşme aynen beklediğimiz gibi oldu.
GTB’nin mart ayı dış ticaret verileri ise cari açıktaki yükselişin bu ayda mola vermiş olabileceğini düşündürüyor. Çünkü bu verilere göre mart ayında dış ticaret açığında yüzde 10 düşüş yaşanmış bulunuyor. Türkiye’de cari işlemlerin önemli bir bölümünü dış ticaret oluşturduğu için dış ticaret açığındaki gelişmeler cari açığa aynen yansıyor.
Bu arada cari açıkta şubat ayında görülen yükselişin altın dış ticareti kaynaklı olduğunu, bu ayda altın hariç cari açıkta düşüş yaşandığını da belirtelim. Geçen yıl şubat ayında 1,5 milyar dolara yaklaşan altın ihracatı cari açığın düşük çıkmasını sağlamıştı.
Bu yıl ise böyle bir gelişme olmadı. Böylece geçen yılın şubat ayında 3,2 milyar dolar olan altın hariç cari açık bu yılın aynı ayında 2,3 milyar dolara indi. Bu nedenle ocak ayında 35 milyar dolar olan altın hariç yıllık cari açık da şubat ayında 34,1 milyar dolara geriledi.
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