Cari açıkta yükseliş sürüyor
Türkiye’nin cari işlemler dengesi şubat ayında 4,2 milyar dolar açık verdi. 2017’nin aynı ayında cari açık 2,6 milyar dolardı. Buna göre şubat ayında cari açık yüzde 61,8 arttı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ocak ayında 51,8 milyar dolar olan yıllık cari açık da yüzde 3,1’lik artışla şubatta 53,3 milyar dolara çıktı. Ocak ayında yüzde 6’yı bulduğunu düşündüğümüz cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının da şubatta yüzde 6,2’ye çıktığını tahmin ediyoruz.
Cari açıkta geçen yılın bahar aylarından bu yana yükseliş var. Bu yükseliş biraz hız kesse de şubat ayında da sürdü. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) geçen hafta bu sayfalarda değerlendirmesini yaptığımız mart ayı dış ticaret verilerine bakılırsa, biraz daha hız kes-mekle beraber, cari açıktaki yükselişin mart ayında da sürmüş olması ihtimali var.
Çünkü GTB’nin verileri mart ayında dış ticaret açığının yüzde 27,9 artışla 4,6 milyar dolardan 5,8 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor. Türkiye’de cari işlemlerin büyük bölümünü dış ticaret işlemleri oluşturduğu için de dış ticaret açığındaki artış genelde cari açığa da yansıyor.
Döviz piyasalarının bir süredir diken üstünde durmasının önemli bir nedenini de cari açıktaki bu artış oluşturuyor. Çünkü cari açıktaki artış ekonomide bir aşırı ısınmanın sinyali gibi görünüyor. Bu nedenle de piyasaların sakinleşmesi için ekonomide biraz frene basılıp cari açığın yeniden düşmesinin sağlamması iyi olacağa benziyor.
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