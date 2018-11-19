Cari açıktaki düşüş hızlanıyor
Türkiye’nin cari işlemler dengesi, yaklaşık üç yıllık bir aradan sonra ilk kez ağustos ayında fazla vermişti. Bu eğilim eylül ayında da sürdü.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta açıkladığı verilere göre, cari işlemler dengesi eylül ayında 1,8 milyar dolar fazla verdi.
Geçen yılın aynı ayında cari işlemler dengesinde 4,4 milyar dolar açık vardı. Geçen yılki açık bu yıl fazlaya dönüşünce yıllık bazdaki cari açıkta büyük bir düşüş yaşandı. Ağustos ayında 52,3 milyar dolar olan yıllık cari açık eylül ayında 46,1 milyar dolara indi.
Geçen yılın ortalarında yükselişe geçen ve bu yılın mayıs ayında 58,2 milyar dolara kadar çıkan yıllık cari açık haziran ayından bu yana ise düşüyor. Bu düşüş eylül ayında iyice hızlanmış bulunuyor.
Bunun nedenini de ekonomideki sert yavaşlama oluşturuyor. İç talepteki zayıflama nedeniyle ithalat düşüşe geçtiği için dış ticaret açığı ve dolayısıyla cari açık da düşüyor. Bu düşüş önümüzdeki aylarda da sürecek gibi görünüyor.
Cari açığın düşmesi normalde iyi bir şey olsa da ekonomideki daralmadan kaynaklanan bir düşüş elbette sevindirici değil. Cari açıktaki düşüş ihracattaki artıştan kaynaklansaydı daha iyi olurdu.
Ancak cari açıkta bu tür bir düşüş olması için önce ekonomiyi ithalata dayalı üretim yapısından çıkarmak şart. Bu da kısa vadede değil ancak orta ve uzun vadede olabilecek bir iş.
Bunu gerçekleştirene kadar ise ekonomideki büyüme ile cari açığı dengeli bir şekilde götürmeye çalışmak ve finansmanı da sağlam kaynaklara dayandırmak gerekiyor.
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