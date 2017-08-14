Cari açıktaki düşüş kalıcı değil
YILLIK CARİ AÇIK HAZİRAN AYINDA 1,2 MİLYAR DOLAR AŞAĞI İNDİ.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler dengesi haziran ayında 3,8 milyar dolar açık verdi. Bu tutar geçen yılın aynı ayındaki cari açığın 1,2 milyar dolar altında kalıyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Cari işlemler dengesi geçen yıl haziran ayında yaklaşık 5 milyar dolar açık vermişti. Hal böyle olunca haziran ayında yıllık cari açık da aynı tutarda düşüş gösterdi ve 35,5 milyar dolardan 34,3 milyar dolar seviyesine indi.
Yıllık cari açıkta önceki iki ayda yükseliş vardı. Mayıs ayındaki yükseliş epey de hızlıydı. Haziran ayındaki düşüş işte bu yükselişin ardından geldi. Ancak haziran ayındaki düşüş sürpriz olmadığı gibi kalıcı da değil.
Geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl haziran ayına kaymasının dış ticaret verileri üzerindeki etkisi nedeniyle aynı ayda cari açıkta gerileme yaşanması bekleniyordu.
Aynı şekilde temmuz ayında da bu gelişmenin tersinin yaşanması bekleniyor. Geçen yıl temmuz ayında hem Ramazan Bayramı tatili hem de askeri darbe girişimi nedeniyle dış ticaret olağanüstü düşük seviyelere inmiş, bunun getirdiği “baz etkisi” yüzünden ise bu yıl aynı ayda dış ticaret adeta uçmuştu.
Bu uçuşun ithalat tarafında daha hızlı olması nedeniyle de dış ticaret açığı yüzde 80 artmıştı. Bu durum temmuz ayında cari açıkta da çok büyük bir yükseliş görmemize neden olacak.
Bu arada son aylarda çok büyük boyutlara ulaşan altın ithalatının cari açığı olumsuz etkilemeye devam ettiğini de belirtelim.
Altın ithalatı haziran ayında cari açığın daha fazla düşüş göstermesine engel oldu. Temmuz ayında ise cari açığın çok daha hızlı yükselmesine yol açacak.
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