Cari açıktaki yükseliş mola verdi
CARİ AÇIK 37,1 MİLYAR DOLARDAN 37 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ.
Merkez Bankası’nın verilerine göre, Türkiye’nin cari işlemler dengesi ağustos ayında 1,2 milyar dolar açık verdi. Geçen yılın aynı ayındaki cari açık bundan biraz daha yüksek ve 1,4 milyar dolar düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yılın ağustos ayındaki cari açığın geçen yıldan biraz daha düşük olması, aynı ay itibariyle yıllık cari açığın da bir miktar düşmesini sağladı. Temmuz ayında 37,1 milyar dolar olan yıllık cari açık, ağustos ayında 37 milyar dolara geriledi.
Burada yıllık cari açıktaki düşüşün aylık cari açıktaki düşüşten daha az görünmesinin yuvarlamalardan kaynaklandığını belirtelim. Yıllık cari açık temmuz ayında 2,7 milyar dolarlık ciddi bir artış göstermişti.
Bu büyük artıştan sonra ağustos ayında yaşanan hafif gerileme, yükselişte bir mola olarak tanımlanabilir. Çünkü büyük ihtimalle eylül ayında cari açıkta yine büyük bir yükselişle karşılacağız.
Geçen hafta bu sayfalarda da yazdığımız gibi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verileri, eylül ayında dış ticaret açığında yüzde 85,2’yi bulan büyük bir artış olduğunu gösterdi. Türkiye’de cari işlemlerin büyük bölümü dış ticaret işlemlerinden oluştuğu için, dış ticaret açığındaki bu artış cari açığa da aynen yansıyacak.
Bu da cari açığın eylül ayında yeniden yükselişe geçmesine yol açacak. Bu arada cari açıkta son dönemde yaşanan artışta altın dış ticaretinin önemli bir etkisi olduğunu da belirtelim. Altın dış ticareti hariç bırakıldığında, ağustos ayındaki yıllık cari açık 7,9 milyar daha düşük ve 29,1 milyar dolar olarak çıkıyor.
Dört ay öncesine kadar genel cari açıkla paralel seyreden altın hariç cari açık, o zamandan beri giderek ayrışıyor.
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