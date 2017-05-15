Cari açıktaki yükseliş mola verdi
CARİ AÇIK İKİ AYLIK YÜKSELİŞTEN SONRA MART AYINDA DÜŞTÜ
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin cari işlemler dengesi mart ayında 3,1 milyar dolar açık verdi. Cari işlemler dengesi geçen yılın aynı ayında ise 3,7 milyar dolar açık vermişti. Buna göre mart ayında cari açık yüzde 17,9 düşüş gösterdi.
Mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayındaki seviyesinin altında çıkınca, doğal olarak yıllık cari açıkta da gerileme yaşandı. Şubat ayında 33,7 milyar dolar düzeyinde bulunan yıllık cari açık mart ayında 33 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açıkta önceki iki ayda yükseliş vardı. Bu yükseliş mart ayında sona ermiş oldu.
Ancak cari açıktaki yükseliş mart açığın yeniden yükselmiş olabileceğini düşündürüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 15,8 artış gösterdi. Türkiye’de cari işlemlerin önemli bölümünü dış ticaret işlemleri oluşturduğu için dış ticaret açığı ile cari açık genelde paralel seyrediyor.
Nitekim cari açığın düşüş gösterdiği mart ayında dış ticaret açığı da yüzde 10,3 düşmüştü. Dış ticaret açığının yükseldiği nisan ayında ise muhtemelen cari açıkta da yükseliş çıkacak.
Bu arada mart ayında altın hariç cari açıkta da düşüş yaşandığını belirtelim. Altın hariç cari açıkta zaten önceki ay da düşüş vardı.
Cari açık geçen yılın sonlarından bu yana yatay seyir eğilimindeyken altın hariç cari açık ise daha çok düşüş eğiliminde görünüyor. Türkiye’nin altın dış ticareti bir süredir yeniden hızlanmış durumda. Mart ayında 740 milyon dolarlık altın ihracatı yapılırken 1 milyar
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