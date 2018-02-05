Dış açıkta alarm zilleri çalıyor
2018’in ilk dış ticaret verileri, geçen hafta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) tarafından yayınlandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu verilere göre ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,8 artarak 11,3 milyar dolardan 12,5 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde ithalat yüzde 38 artışla 15,6 milyar dolardan 21,5 milyar dolara yükseldi.
İthalatın ihracattan çok hızlı artmasının sonucu olarak ise dış ticaret açığı ikiye katlandı. 2017’nin ocak ayında 4,3 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 108,5 artış göstererek, bu yılın aynı ayında 9,1 milyar dolara yaklaştı.
İhracatta geçen yıl yaşanan toparlanmanın bu yıla da sarkması olumlu bir gelişme. Ancak ithalatta geçen yılın ikinci yarısında başlayan hızlanmanın bu yıla da sarkması pek öyle değil.
Çünkü bu durum dış ticaret açığının ve dolayısıyla da cari açığın olağanüstü boyutlarda yükselmesine yol açıyor. Bu da küresel faizlerin yükselmekte olduğu bir ortamda dış finansman problemiyle karşılaşma olasılığımızı arttırıyor.
İthalattaki hızlı artışın bir nedeni altın ticareti gibi görünüyor. Çünkü GTB’nin verilerine göre ocak ayında kıymetli metallar ithalatı yüzde 363,3 gibi olağanüstü bir yükseliş göstermiş durumda.
Bunun yanında son dönemde emtia fiyatlarında yaşanan artış ve iç talebin canlanmaya başlamasıyla yatırım ve tüketim malı ithalatının yükselişe geçmesi de ithalatı hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.
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