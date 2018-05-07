Dış açıkta yükseliş durmuyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın nisan ayındaki ihracat 12,8 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Nisan ayında ithalat ise yüzde 15,4 artış gösterdi ve 17,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılın nisan ayında 5 milyar dolar olan dış ticaret açığı da yüzde 32,8 artarak 6,6 milyar dolara çıktı.
GTB’nin verilerinde, nisan ayında ekonomiden yavaşlama sinyalleri gelmesine rağmen dış ticaret açığındaki artışın yine de sürmesi dikkati çekiyor. Bu durum petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın ürünü gibi görünüyor.
Çünkü GTB’nin verileri nisan ayında ithalatta yaşanan artışın büyük ölçüde hammadde ithalatından kaynaklandığını gösteriyor. Nisan ayında hammadde ithalatında yaşanan artış yüzde 20,1 ‘i buluyor.
Buna karşılık tüketim malı ithalatının yüzde 1,4 düştüğü, yatırım malı ithalatının ise sadece yüzde 6 arttığı görülüyor. Bu son iki veri ekonomiden gelen yavaşlama sinyallerini desteklerken, hammadde ithalatında yaşanan artışın da daha çok fiyat etkisi kaynaklı olduğunu düşündürüyor.
Türkiye’de cari işlemler dengesinin büyük bölümü mal dış ticaretinden oluştuğu için, dış ticaret açığındaki artış genelde cari açığa da aynen yansıyor. Bu nedenle dış ticaret açığındaki artışın nisan ayında da sürmesi, bu ayda cari açıktaki artışın da devam ettiği sinyalini veriyor.
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