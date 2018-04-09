Dış açıkta yükseliş sürüyor
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) geçen hafta açıkladığı verilere göre, Türkiye mart ayında 15,6 milyar dolarlık ihracat ve 21,4 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Böylece ortaya 5,8 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında ihracat 14,4 milyar dolar, ithalat 19 milyar dolar ve dış ticaret açığı da 4,6 milyar dolardı. Buna göre mart ayında ihracat yüzde 8, ithalat yüzde 12,8 ve dış ticaret açığı da yüzde 27,9 artış göstermiş oldu.
Mart ayı dış ticaret verilerinde günlük basının dikkatini daha çok ihracatın düzey olarak rekor kırmış olması çekti. İhracattaki artış yine vasatın altında kaldığı için bu rekor çok da fazla bir anlam taşımıyor.
Üstelik önceki iki aya göre büyük ölçüde hız kesmiş olmasına rağmen ithalattaki artış da hala ihracattaki artışı aşıyor. Bu da dış ticaret açığının mart ayında da yükselmeye devam etmesine neden olmuş bulunuyor.
Dış ticaret açığının yükselmesi demek, cari işlemler dengesi açığının da yükselmesi demek. Yükselen cari açığın finansmanı ise daha fazla dış borçlanmayla mümkün oluyor.
Bu durum, 2017’de 45 milyar dolarlık yükselişle 453,2 milyar dolara sıçrayan dış borç stokunun, bu yılın ilk çeyreğinde biraz daha yukarıya çıktığını düşündürüyor.
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