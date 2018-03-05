Dış açıktaki yükseliş durmuyor
İthalatın ihracattan çok daha hızlı artması nedeniyle, Türkiye’nin dış ticaret açığı 2018’e büyük bir yükselişle girmişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) geçen hafta yayınladığı şubat ayı verilerine bakılırsa, biraz hız kesse de bu eğilim aynen devam ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
GTB’nin verilerine göre, şubat ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 9 artışla 12,1 milyar dolardan 13,2 milyar dolara çıktı. Aynı ayda ithalat yüzde 19,6 artışla 15,8 milyar dolardan 18,9 milyar dolara yükseldi.
İhracattaki artış vasatın altındayken ithalatın yine hızlı bir artış göstermesi yüzünden, şubat ayında dış ticaret açığındaki artış ise yüzde 54’ü buldu. 2017’nin şubat ayında 3,7 milyar dolar olan dış açık, bu yılın aynı ayında 5,8 milyar dolara yaklaştı.
GTB’nin verileri, ithalatta şubat ayında yaşanan artışın büyük ölçüde hammadde ve ara malı kaynaklı olduğunu gösteriyor. Yatırım malı ithalatındaki artış yüzde 9,6 ve tüketim malı ithalatındaki artış yüzde 9,7 iken, hammadde ve ara malı ithalatındaki artış yüzde 23,2’yi buluyor.
Hammadde ve ara malı ithalatındaki artışta muhtemelen dünya emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan yükselişin önemli etkisi bulunuyor. Dış ticaret açığındaki yükselişin devam etmesi, cari işlemler dengesi açığındaki yükselişin de devam etmesi anlamına geliyor. Bu da ekonomi açısından pek iyi bir haber oluşturmuyor.
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