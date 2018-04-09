Dış borçta 2002’ye geri döndük
Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin dış borç stoku 2017 yılı sonunda 453,2 milyar doları buldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu tutar önceki yıla göre miktar olarak 45 milyar dolarlık, oransal olarak da yüzde 11’lik artışa denk geliyor. Türkiye’nin dış borç stoku 2016 yılı sonunda 408,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Türkiye’nin dış borç stoku 2013-2016 arasında büyük ölçüde yerinde saymıştı. Bu dört yılın ardından 2017’de yeniden sıçrama yaşanması ekonomideki hızlı büyümeyle bağlantılı gibi görünüyor.
2017’de Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyüdü. Türkiye’nin kendi kaynakları bu kadar hızlı büyümeyi finanse edecek düzeyde olmadığı için de yurtdışından borçlanmak kaçınılmaz oldu.
Bu gereklilik 2017’de özel sektörün 32,3 milyar dolarlık, kamunun da 12,9 milyar dolarlık ek dış borçlanmaya gitmesine yol açtı.
Bu arada dış borç sokunun milli gelire oranı da 2017’de yüzde 50 sınırını aşıp yüzde 53,3’ü buldu. Böylece dış borç yükünde 15 yıl öncesine, 2002 seviyesine geri dönmüş olduk.
2002 yılında yüzde 54,8 olan dış borcun milli gelire oranı daha sonra hızla düşmüş ve 2005 yılında yüzde 34,2’ye kadar inmişti. Sonrasında da uzun bir süre yüzde 30’larda kalan bu oran son yıllarda ise yönünü yeniden yukarıya dönmüş bulunuyor.
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