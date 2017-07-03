Dış borçta yeniden yükseliş var
DIŞ BORCUMUZ İLK ÇEYREKTE 412,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ.
Hazine Müsteşarlığının geçen hafta açıkladığı verilere göre, 2017’nin ilk çeğreği sonu itibariyle, Türkiye’nin 412,4 milyar dolarlık dış borcu var.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın sonunda dış borcumuz 404,9 milyar dolardı. Buna göre ilk çeyrekte dış dünyaya 7,5 milyar dolar daha borçlandık.
Türkiye’nin dış borcu geçen yılın ikinci çeyreğinde 419,3 milyar dolara kadar çıkarak rekor kırmış ama yılın ikinci yarısında düşüşe geçmişti. Dış borcumuz geçen yılın üçüncü çeyreğinde 5,1 milyar dolar, dördüncü çeyreğinde ise 9,3 milyar dolar aşağı inmişti.
Böylece yılın ikinci yarısında toplamda 14,4 milyar dolarlık gerileme meydana gelmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan yükselişle birlikte ise bu düşüşün yarısı geri alınmış oldu.
Türkiye’nin dış borcunun yüzde 70’lik ağırlıklı bölümü özel sektöre, yaklaşık yüzde 30’u ise kamuya ait. İlk çeyrek itibariyle özel sektörün dış borcu 288,7 milyar doları bulurken, kamunun dış borcu
ise 122,9 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
Bir de Merkez Bankası’nın 0,8 milyar dolarlık dış borcu bulunuyor. Dış borçta ilk çeyrekte yaşanan artışın 4,4 milyar doları özel sektörden, 3,2 milyar doları ise kamudan kaynaklanıyor. Burada özel sektörün dış borcundaki artışın 3,3 milyar dolarının bankalardan kaynaklandığı da dikkati çekiyor.
Bu da bankaların dış kaynak arayışının somut bir göstergesini oluşturuyor. Bu arada ilk çeyrekteki dış borcun yüzde 24,8’inin kısa vadeli olduğunu da belirtelim. Bu oran yüzde 25 olarak kabul edilen tehlike sınırına oldukça yakın.
Ancak bu oranın birkaç yıl önce yüzde 33’ün üzerine kadar çıktığını dikkate alırsak, mevcut durumun o kadar da kötü olmadığını söyleyebiliriz.
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