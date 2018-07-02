Dış borçta yükseliş durur mu?
Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin dış borç stoku 2018’in ilk çeyreğinde 466,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu tutar geçen yılın sonuna göre 12,4 milyar dolarlık artışa denk geliyor. Dış borçta son bir yıllık dönemde yaşanan artış ise 49 milyar doları buluyor. Geçen yılın ilk çeyreğinde dış borç stoku 417,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
Önceki üç yılda 400 milyar dolar civarına oturmuş olan dış borç stokunda geçen yılın başından bu yana hızlı bir artış var. Bu artış dış borcun son dört çeyrektir üst üste rekorlar kırmasına neden oldu.
Bu artış dıç borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranını da yükseltti. Önceki üç yılda yüzde 45 dolayında seyreden dış borç stokunun GSYH’ye oranı son dört çeyrekte yüzde 50’yi aştı. Bu oran 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 52,9 oldu.
Dış borçta geçen yıldan beri yaşanan yükselişin nedenini, ekonomideki hızlı büyümeyle birlikte cari açığın da artması oluşturuyor. Cari açığın finansmanı dış borcumuzu arttırıyor.
Üstelik yüzde 70’i özel sektöre ait olan dış borcun TL olarak karşılığı da artan kurlarla birlikte şişiyor. Bu da döviz borcu yüksek olan şirketlerin bilançolarında tahribata yol açarak ekonomi için tehdit oluşturuyor.
Yalnız ekonomiden son dönemde yavaşlama sinyalleri geliyor. Bu durum yılın kalan döneminde dış borçtaki yükselişin durabileceğini düşündürüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?