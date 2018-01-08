Dış ticaret 2017’de toparlandı
2017’de ihracat yüzde 10,2 ve ithalat yüzde 17,9 yükseldi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye 2017’de 157,1 milyar dolarlık ihracat ve 234,2 milyar dolarlık da ithalat yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Böylece ortaya 77,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ise 2016’da ihracat 142,5 milyar dolar, ithalat 198,6 milyar dolar, dış ticaret açığı da 56,1 milyar dolar olmuştu.
Buna göre 2017’de ihracat yüzde 10,2 ve ithalat yüzde 17,9 yükseldi. İthalatın ihracattan daha hızlı artmasının sonucunda dış ticaret açığındaki artış ise yüzde 37,4’ü buldu.
İhracatta önceki iki yılda gerileme vardı. 2017’deki artış bu açıdan iyi sayılabilecek bir toparlanmaya işaret ediyor. Bunda 2017’de küresel ekonomide de işlerin beklenenden iyi gitmesi ve dünya ticaretinin toparlanması etkili oldu.
İthalatta ise önceki üç yılda düşüş vardı. Bu üç yılın ardından yeniden artış yaşanmasında ekonominin “baz etkisi” ve devlet destekleri gibi geçici faktörlerle de olsa hızlı büyümesinin etkisi var. Ancak bunun yanında altın ithalatı ile kurların yükseldiği bir ortamda sanayicinin hammadde ve aramalı stoku yapmasının da ithalattaki artışta etkisi var gibi görünüyor.
Dış ticarette yaşanan toparlanma ekonomi için iyi bir haber olsa da dış ticaret açığında yaşanan artış pek öyle değil. Çünkü dış ticaret açığındaki artış aynen cari açığa da yansıyor. Bu açığın finansmanı ise ekonomide sorun yaratma potansiyeli taşıyor.
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