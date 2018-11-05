Dış ticaret büyüme için umut vermiyor
Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı 15,7 milyar dolar ve ithalatı da 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece ortaya sadece 0,5 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın ekim ayında ihracat 13,9 milyar dolar olurken ithalat ise 21,3 milyar doları bulmuştu. Bunun neticesi de 7,4 milyar dolarlık dış ticaret açığı olmuştu.
Buna göre bu yıl ekim ayında ihracat yüzde 13,1 artış gösterirken ithalat ise yüzde 23,5 düştü. Ekim ayında dış ticaret açığındaki düşüş ise yüzde 92,8’i buldu.
Öncelikle ithalattaki düşüşün haziran ayından beri sürdüğünü ve ekim ayında bu düşüşün beşinci ayına girdiğini belirtelim. Türkiye’de ithalatta bu tür düşüşler genelde ekonomide daralma yaşanan dönemlerde gerçekleşiyor.
İthalattaki mevcut düşüş de ekonomide ciddi bir daralmanın yaşanmakta olduğunu ifade ediyor. Üçüncü çeyrekte başlamış gibi görünen bu daralma dördüncü çeyreğe de sarkmışa benziyor.
Bu arada ihracatta ise artış yaşanması olumlu ama Türkiye’de ihracat ekonomik büyümeyi tek başına taşıyabilecek boyutta değil. Dolayısıyla ihracattaki artışın ekonomideki daralmanın önüne geçmesi mümkün görünmüyor.
İthalatın düşüşe geçtiği haziran ayında cari açıkta da düşüş başlamıştı. Ekim ayı dış ticaret verileri bu düşüşün devam ettiğine işaret ediyor.
Dış ticaret açığının neredeyse sıfırlandığı ekim ayında cari işlemler dengesi aylık bazda fazla vermiş bile olabilir. Tabii ekonomide yaşanan daralmadan kaynaklandığı için cari açıktaki düşüş pek de sevindirici olmuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?