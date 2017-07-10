Dış ticarette bayram etkisi var
HAZİRAN AYINDA İHRACATIN HIZI KESİLDİ, İTHALAT İSE GERİLEDİ.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye haziran ayında 13,2 milyar dolarlık ihracat ve 19,2 milyar dolarlık ithalat yaptı. Böylece ortaya 6 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarken, ithalat yüzde 1,5 ve dış ticaret açığı ise yüzde 8,6 geriledi. Geçen yılın haziran ayında ihracat 12,9 milyar dolar, ithalat 19,5 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 6,6 milyar dolar olmuştu.
İhracatta önceki aylarda daha fazla yükseliş vardı. İhracattaki artışın haziran ayında hız kesmesinde Ramazan Bayramı tatilinin önemli etkisi var. Geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı bu yıl haziran ayına kaydı. Bu yüzden haziran ayında işgünü sayısı geçen yıla göre azaldı.
Bu da gümrüklerdeki işlem hacmini azaltarak ihracatta yavaşlamaya yol açtı. Tabii temmuz ayında da bunun tersi olacak ve işgünü sayısındaki artış sayesinde bu kez ihracatta ek bir hızlanma ortaya çıkacak.
İhracat için söylediklerimiz elbette ithalat için de geçerli. Yalnız ithalatta bir de ciddi bir altın etkisi olduğunu belirtelim. Altın ithalatı son aylarda yeniden şaha kalkmış durumda. Mayıs ayında altın ithalatı 2,2 milyar doları bulmuştu.
GTB’nin verilerinden anladığımız kadarıyla, haziran ayında da 2 milyar dolar dolayında altın ithalatı söz konusu oldu. Altın ithalatını düşersek, haziran ayında ithalatta çok daha fazla düşüş çıkıyor. Bu da ekonomik büyüme açısından pek de iyi bir sinyal oluşturmuyor.
Haziran ayı dış ticaret verilerinin tek iyi tarafını cari açıktaki yükselişin durduğuna işaret etmesi oluşturuyor. Ancak bayram etkisinden kaynaklanan bu durum da temmuz ayında yeniden tersine dönebilir.
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