Dış ticarette bir iyi bir kötü haber var
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) verilerine göre, Türkiye mayıs ayında 14,3 milyar dolarlık mal ihraç ederken 22,1 milyar dolarlık da mal ithal etti. Böylece ortaya 7,7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı çıktı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın mayıs ayında ihracat 13,6 milyar dolar, ithalat 20,9 milyar dolar ve dış ticaret açığı ise 7,3 milyar dolar düzeyindeydi. Bu verilerde bir iyi bir de kötü haber var. Siz önce hangisini duymayı tercih edersiniz bilmiyoruz ama biz iyi haberden başlayalım.
Bu verilerdeki iyi haberi, dış ticaret açığındaki yükselişin iyice yavaşlaması oluşturuyor. Daha nisan ayında yüzde 30’un üzerinde olan dış ticaret açığındaki yıllık artış mayıs ayında yüzde 5,5’e inmiş bulunuyor.
Bu da cari açıkta geçen yılın bahar aylarından beri süren yükselişin artık durmuş olabileceği anlamına geliyor. Mayıs ayı dış ticaret verilerindeki kötü haberi ise ekonomide ciddi bir yavaşlamaya işaret etmesi oluşturuyor.
Daha nisan ayında yüzde 15’in üzerinde olan ithalattaki yıllık artışın mayıs ayında yüzde 5,5’e inmesi buna işaret ediyor. Mayıs ayında tüketim malı ithalatında yüzde 9,6 düşüş var ki bu tüketici talebinde durumun hiç iyi olmadığı anlamına geliyor.
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış iç talebe olumsuz yansımaya başlamışa benziyor. Üstelik ihracatta da iç talepteki bu yavaşlamayı telafi edebilecek bir hareketlenme gözlenmiyor. Mayıs ayında ihracatta yaşanan artış yüzde 5,6’da kalıyor.
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