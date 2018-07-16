Dış ticarette durum sanılandan da kötü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret endekslerinde mayıs ayı verilerini geçen hafta açıkladı. Bu veriler ihracat ve ithalattaki durumun nominal verilerin gösterdiğinden daha kötü olduğunu ifade ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Mayıs ayında ihracat miktar endeksinde yaşanan yıllık artış sıfıra yakın iken, ithalat miktar endeksinde ise yıllık bazda yüzde 2 düşüş olduğu görülüyor.
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın (GTB) yayınladıkları dış ticaret verileri, ihracat ve ithalat fiyatlarındaki gelişmeleri de içeriyor.
Miktar endeksleri ise fiyat gelişmelerini içermedikleri için ihracat ve ithalattaki reel durumu gösteriyor. Miktar endekslerine bakılınca, ihracattaki reel durumun yılın başından bu yana hiç iyi olmadığı anlaşılıyor.
İhracat miktar endeksinde 2018’in ilk iki ayında yıllık bazda çok düşük artış vardı. Bu endeksteki yıllık değişim son üç aydır ise sıfıra yakın seyrediyor.
Nitekim ilk çeyrekte dış talebin ekonomik büyümeye katkısı sıfıra yakın çıkmıştı. Muhtemelen ikinci çeyrekteki durum da aynı çıkacak.
İthalat miktar endeksinde ise yılın ilk iki ayında çift haneli olan yıllık bazdaki artışın daha sonra tek haneye indiği, mayıs ayında ise gerileme yaşandığı dikkati çekiyor.
GTB’nin verilerinin haziran ayında nominal ithalatta bile düşüşe işaret ettiğini dikkate alırsak, haziran ayında reel ithalattaki düşüş daha da derin çıkacağa benziyor.
Bu da döviz kurlarında ve faizlerde yaşanan yükselişin iç talebi nasıl bıçak gibi kestiğinin bir göstergesini oluşturuyor.
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