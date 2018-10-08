Dış ticarette haberler o kadar iyi değil
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye eylül ayında 14,5 milyar dolarlık ihracat ve 16,4 milyar dolarlık da ithalat yaptı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Böylece ortaya 1,9 milyar dolarlık dış ticaret açığı çıktı. Geçen yılın aynı ayında 11,8 milyar dolarlık ihracat, 20 milyar dolarlık ithalat ve 8,2 milyar dolarlık da dış ticaret açığı vardı.
Buna göre eylül ayında yıllık bazda ihracat yüzde 22,6 artarken ithalat yüzde 18,1 ve dış ticaret açığı da yüzde 76,9 düşmüş bulunuyor.
İthalattaki düşüş yeni değil, haziran ayından beri sürüyor. Dört aydır süren ithalattaki düşüş dış ticaret açığını ve dolayısıyla cari açığı da aşağı çekiyor.
Ancak ithalattaki düşüş aynı zamanda ekonomide çok ciddi bir yavaşlamanın yaşandığı anlamına geliyor. Böyle giderse ekonomide üçüncü çeyrekte değilse bile dördüncü çeyrekte bir küçülme görmemiz kaçınılmaz olacağa benziyor.
İthalatta durum böyleyken ihracatın eylül ayında yüksek bir artış göstermesi ise ekonomik kamuoyunda sevinç yarattı. Ancak bu sevinç de boşa çıkabilir. Çünkü ihracattaki yükselişte “baz etkisi”nin önemli bir rolü var.
Geçen yıl Kurban Bayramı tatili eylül ayının başına denk gelmiş ve bu da ihracatın normal seviyesinin çok altında gerçekleşmesine neden olmuştu. Bu yıl ise Kurban Bayramı tatili ağustos ayına kaydı.
Böylece eylül ayında ihracatın normal seviyesinin çok üzerine çıkmaması bile çok yüksek bir artış yaşanmasını sağladı. Ancak yılın son üç ayında bu baz etkisi olmayacak.
Bu nedenle ihracatta eylül ayında yaşanan yükseliş sürdürülebilir gibi görünmüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?